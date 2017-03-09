BES ile Lapta Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Belediye Emekçileri Sendikası ile Lapta Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya’nın yaptığı açıklamaya göre, imzaları, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy ile BES Başkanı Mustafa Yalınkaya attı.

Yalınkaya konuşmasında, Fuat Namsoy başta tüm belediye yönetimine teşekkür ederek, “Çok büyük ve önemli bir çalışmanın ardından ortaya konan emeğin olumlu bir şekilde hayat bulması bizleri ve üyelerimizi son derece memnun etmiştir” dedi.

“Ülkemiz ile belediyelerimizin içerisinde bulundukları sıkıntılı süreci de dikkate alarak yürüttüğümüz müzakereler sonucunda sendikamız üyelerimizin haklarını ileriye taşıyarak geleceğe güvenle bakmaları yolunda ilk adımı atmıştır” diyen Yalınkaya, Yılın ilk Toplu İş Sözleşmesi’ni Lapta Belediyesi ile imzaladık, şimdi hedefimiz kısa bir süre içerisinde diğer örgütlü olduğumuz belediyelerle yürüttüğümüz görüşmeleri de olumlu bir şekilde sonuçlandırmaktır”ifadesini kullandı.