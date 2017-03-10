Beşiktaş avantajlı dönüyor

19'uncu dakikada Tosic ile Marcelo'nun anlaşamamasından yararlanan Elyounoussi'nin sağ çaprazdan vurduğu top, kaleci Fabri'de kaldı.

36'ncı dakikada Tosic'in uzaklaştırdığı topla buluşan Ansarifard'ın ortasına Marcelo müdahale edemeyince meşin yuvarlak ile buluşan Cambiasso, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

41'inci dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruş sonrası Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

49'uncu dakikada Quaresma'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş sonrası meşin yuvarlak az üstten kornere gitti.

53'üncü dakikada Olympiakos kalecisi Leali'nin uzaklaştırmak istediği topla buluşan Aboubakar, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar sürdü ve ağlarla buluşturdu: 1-1

58'inci dakikada Olympiakos ceza alanında topla buluşan Aboubakar, şansını tekrar denedi ancak kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Retsos engelledi.

TOLGAY CEZALI DURUMDA

Karaiskakis Stadı'ndaki mücadelenin 15'inci dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gören Tolgay Arslan cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı futbolcu Vodafone Arena'da oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA YABANCI MADDE

Olympiakos ile Beşiktaş arasında Karaiskakis Stadı'nda oynanan maça kulüp davetlisi olarak gelen siyah-beyazlı taraftarlara karşılaşmanın beraberlik golü sonrası sevinç anlarında Yunan taraftarlardan yabancı madde atıldı. Bir süre iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.