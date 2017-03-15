Beşiktaş, Avrupa'da 10'ncu sınavında

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile Olympiakos yarın saat 21.00'da karşılaşacak. Vodafone Arena'da oynanacak maçta İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.

Siyah-beyazlı takım bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda iç sahada kaybetmedi. Olympiakos maçı öncesi Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri taraftar desteği olacak. Bu sezon Vodafone Arena'da oynanan bütün maçlarda stadı tıklım tıklım dolduran Beşiktaş taraftarı yarın da tribündeki yerini alacak.

Taraftarının da desteğiyle evinde dolu dizgin yoluna devam eden Kara Kartal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde evinde 3 maç oynadı ve bu maçların tamamında siyah-beyazlılar beraberlikle ayrıldı. Daha sonra yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, Avrupa'da bu sezon evinde ilk galibiyetini son 32 turunda Hapoel Beer Sheva'ya karşı 2-1'lik skorla aldı.

Savunmada alarm

Ligde en son oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Marcelo, Olympiakos maçında forma giyemeyecek. Neredeyse siyah-beyazlı takımda 1,5 sene boyunca bütün maçlara çıkan Brezilyalı stoperin sahada olmaması Teknik Direktör Şenol Güneş'i farklı tercihlere itecek. Tosic'in de durumunun belirsizliğini koruması kafalarda soru işareti bırakırken, özellikle savunmada deneyimli çalıştırıcının kimi oynatacağı henüz netleşmiş değil. Ancak Mitrovic ve Atınç şu anda stoperde oynayacak en güçlü adaylar olarak öne çıkarken, Şenol Güneş'in Necip Uysal tercihini de değerlendirebileceği gelen haberler arasında.

Avrupa golcüsü Aboubakar

Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımın bu sezon Cenk Tosun ile birlikte gol ayağını çekiyor. Ancak Kamerunlu forvet Avrupa arenasında Cenk'ten bir adım önde. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Napoli deplasmanlarında attığı gollerle Avrupa'da açılışı yapan Aboubakar, durdurulamıyor. Geçen hafta Olmypiakos maçında deplasmanda attığı golle takımına hayat veren golcü futbolcu, ligde de Kayserispor maçında attığı golle Beşiktaş'ı beraberliğe taşıyarak hanesine 1 puan yazdırmıştı. Vincent Aboubakar'ın yarın da Olympiakos'a karşı ilk 11'de f