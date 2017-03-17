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Beşiktaş çeyrek finalde

Beşiktaş çeyrek finalde

Son 16 turun ilk maçında Olympiakos ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş tur için sahaya çıktı.

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Son 16 turun ilk maçında Olympiakos ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş tur için sahaya çıktı.

Beşiktaş, rakibi Olympiakos’u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

10.dakikada Vincent Aboubakar’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

22.dakikada Beşiktaş, Ryan Babel’in attığı golle skoru 2-0 yaptı.

31.dakikada Olympiakos, Tarik Elyounoussi’nin attığı golle skoru 2-1 yaptı.

39.dakikada topsuz alanda orta sahada Panagiotis Retsos’a sert bir şekilde fiziki müdahalede bulunan Vincent Aboubakar, direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

75.dakikada Beşiktaş, Ryan Babel’in attığı golle skoru 3-1 yaptı.

84.dakikada siyah beyazlılar Cenk Tosun’un attığı golle farkı 3’e çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

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