Beşiktaş fırsat tepti

Beşiktaş bu beraberlikle 55 puana yükseldi. En yakın takipçisi Başakşehir iki puan geriden takip ediyor. Altıncı sıradaki Antalyaspor da puanını 39'a çıkardı.

4 gün önce UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında kırmızı kart gören Aboubakar Antalya maçında sahaya 11'de çıktı. Kamerunlu futbolcu 64'de kırmızı kart görerek takımını yine yalnız bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos karşılaşmasının ilk 11'ine göre bir değişiklik yaptı.

Güneş, Olympiakos maçında ilk 11'de görev verdiği Mitrovic'in yerine Kayserispor maçında sakatlandığı için Yunan ekibine karşı forma giyemeyen Marcelo'ya şans tanıdı.

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel ve Aboubakar ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte Mitrovic'in yanı sıra Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Beck, Cenk Tosun, Gökhan İnler ve Necip Uysal yedek kulübesinde yer aldı.

Antalyaspor cephesi

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Antayaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında kadroda bir değişikliğe gitti.

Çalımbay, Karadeniz ekibi karşısında forma giyen genç oyuncu Yusuf Çelik'in yerine geçen hafta sarı kart cezası sebebiyle oynamayan Sakıb Aytaç'ı ilk 11'de tercih etti.

Antalyaspor; Ferhat Kaplan, Celustka, Chico, Salih Dursun, Sakıb Aytaç, Charles, Zeki Yıldırım, Danilo, Mbilla, Deniz Kadah ve Eto'o ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Akdeniz ekibinin yedek kulübesinde ise Fornezzi, Yusuf Çelik, Sandro, Makoun, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan ve El Kabir yer aldı.

Ev sahibi ekip taraftarlarından "Eto'o" tezahüratı

Antalyaspor taraftarları, karşılaşma öncesi Kamerunlu futbolcuları Samuel Eto'o lehine tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan tribünlere, Antalyaspor'un yeni tesislerinin açılışı sırasında çekilen, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile Eto'o'nun yer aldığı fotoğrafın asıldığı görüldü.

Kulüp başkanı Öztürk, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da yer aldığı açılışta Eto'o'yu satmayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Al Jazeera