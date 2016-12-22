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Beşiktaş Gaziantepspor hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş Gaziantepspor hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

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Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başlarken, top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra kampa girecek.

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