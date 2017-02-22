Beşiktaş Hapoel maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
Beşiktaş Galatasaray ile oynayacağı dev derbi öncesinde Avrupa Ligi'nde 3-1 yendiği Hapoel Beer Sheva ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş son 32 tur ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Hapoel Beer Sheva'ı maçının rövanşını Perşembe günü Vodafone Arena'da oynayacak.
3 Şubat 2017 Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak mücadele TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
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