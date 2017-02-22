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  3. Beşiktaş Hapoel maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
Beşiktaş Hapoel maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Beşiktaş Hapoel maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Beşiktaş Galatasaray ile oynayacağı dev derbi öncesinde Avrupa Ligi'nde 3-1 yendiği Hapoel Beer Sheva ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş son 32 tur ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Hapoel Beer Sheva'ı maçının rövanşını Perşembe günü Vodafone Arena'da oynayacak. 

3 Şubat 2017 Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak mücadele TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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