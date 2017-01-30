Beşiktaş Konya'ya nefes aldırmadı

Beşiktaş'ta goller 9. dakikada yeni transfer Ryan Babel, 28. dakikada Oğuzhan Özyakup, 50, 59 ve 82'de Cenk Tosun kaydetti. Konyaspor'un tek golü 63'te Dusko Tosic'in kendi kalesine attığı golle geldi. Beşiktaş'ın formda forveti Cenk Tosun 19 maçta 15 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

Siyah beyazlılılar 44 puana yükselerek bu haftayı da lider tamamladı. Konyaspor ise 27 puanda kaldı. Beşiktaş'ın ikinci Başakşehir ile arasındaki fark 2.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldikleri maçta, geçen haftaki kadrosunda değişikliğe gitmedi.

Güneş, ligin 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendikleri maçın ilk 11'ini, Atiker Konyaspor karşısında da sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımda kalede Fabricio Agosto Ramirez yer alırken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic ve Adriano Correia'dan oluştu. Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup'un görev aldığı Beşiktaş'ta, orta sahada Ricardo Quaresma, Anderson Talisca ve Ryan Babel şans buldu. Son haftaların formda ismi Cenk Tosun ise forvette yer aldı.

Hutchinson, maça yetiştirildi

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son antrenmanları kaçıran Atiba Hutchinson, Atiker Konyaspor maçına yetiştirildi.

Tecrübeli oyuncu, yoğun tedavi sürecinin ardından hazır hale getirildi ve ilk 11'deki yerini aldı.

Ersan Adem Gülüm kadroda yok

Siyah-beyazlı takıma, ara transferde kiralık olarak dönen Ersan Adem Gülüm, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroya dahil edilmedi.

Sakatlığı bulunan Caner Erkin ile Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı kadrosunda yer alan Vincent Aboubakar'ın yanı sıra sakatlığı olan Ömer Şişmanoğlu da kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta ayrıca Luis Rhodolfo, Veli Kavlak, Atınç Nukan ve Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Aras Özbiliz, Andreas Beck ve Gökhan İnler yedekleri oluşturdu.

- Demba Ba ve Ersan tribünde

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Demba Ba, siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı.

Demba Ba'nın yanı sıra Ersan Adem Gülüm, mücadeleyi VIP tribününden izledi.

Taraftarlardan büyük destek

Beşiktaşlı taraftarlar, maça ilgi gösterdi ve tribünleri büyük oranda doldurdu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmaya çıktıkları sırada futbolcuları "Lider buraya" tezahüratıyla tribünlere çağırdı ve onlara destek verdi.

Tribünde bir grubun kötü tezahüratı sonrası diğer taraftarlar ıslıklarla buna müdahale etti.

Az sayıdaki Atiker Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.

Kaynak: Al Jazeera ve AA