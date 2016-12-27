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Beşiktaş kupada turladı

Beşiktaş kupada turladı

Siyah beyazlı ekip maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı

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Beşiktaş, 2016'nın son resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile karşılaştı.  Siyah beyazlı ekip maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini 34. dakikada Talisca 72. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Yaşadığı sakatlıktan dolayı 3 ay formasından uzak kalan Talisca'nın golle sahalara dönmesi siyah beyazlı taraftarlarca sevinçle karşılandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 10'a yükselterek grupta oynacağı iki maçı kalmasına rağmen kupada son 16'ya kalmayı başardı. Boluspor ise,  4 puanla 3. sırada yer aldı.

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