Beşiktaş Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Yunan rakibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
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Beşiktaş Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş, Olympiakos ile yaptığı rövanş maçında 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş'ın hedefi bu maçı alarak bir üst tura çıkmak.
Beşiktaş Olympiakos karşılaşması 16 Mart Perşembe günü TRT 1’den canlı yayınlanacak.
BJK Olympiakos karşılaşması Vodafone Arena’da saat 21.00’de başlayacak.
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
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