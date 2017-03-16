Beşiktaş, UEFA sınavında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u ağırlayacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Yunan ekibi Olympiakos’la rövanş için bu akşam 21.00’de Vodafone Arena Stadı’nda mücadele edecek.Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.