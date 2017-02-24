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Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Beşiktaş'ın rakibi bugün saat 15.00'teki kura çekiminde belli olacak.

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İlk maçlar 9 Mart, rövanşlar 16 Mart'ta oynanacak. Aynı ülkeden takımlar birbiriyle eşleşebilecek. Bu senenin finali ise Stockholm'de yapılacak.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri: 

* Manchester United
* Schalke 
* Krasnodar
* Olympiakos
* Ajax
* Roma
* Apoel
* Anderlecht
* Lyon
* Genk
* Gent
* Rostov
* Kopenhag
* Monchengladbach 
* Celta Vigo

Kaynak: Al Jazeera

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