Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Beşiktaş'ın rakibi bugün saat 15.00'teki kura çekiminde belli olacak.
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İlk maçlar 9 Mart, rövanşlar 16 Mart'ta oynanacak. Aynı ülkeden takımlar birbiriyle eşleşebilecek. Bu senenin finali ise Stockholm'de yapılacak.
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:
* Manchester United
* Schalke
* Krasnodar
* Olympiakos
* Ajax
* Roma
* Apoel
* Anderlecht
* Lyon
* Genk
* Gent
* Rostov
* Kopenhag
* Monchengladbach
* Celta Vigo
Kaynak: Al Jazeera
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