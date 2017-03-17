Beşiktaş'ın rakibi Lyon

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ın rakibi Fransa'nın Lyon takımı oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 13 Nisan, rövanşları 20 Nisan'da oynanacak. Beşiktaş'ın iki karşılaşma arasında referandumdan dolayı lig maçı yok. Final 24 Mayıs'ta Stockholm'de oynanacak.

Beşiktaş'ın eşleştiği Lyon, bir önceki turda İtalya'nın Roma takımını elemişti.

Lyon, Fransa Ligi'nde dördüncü sırada. Ligde gol krallığına oynayan Alexander Lacazette de Lyon'un en etkili ve en formda oyuncusu.

Eşleşmeler:

Anderlecht - Manchester United

Celta Vigo - Genk

Ajax - Schalke

Beşiktaş - Lyon

Kaynak: Al Jazeera