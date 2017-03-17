Beşiktaş'ın rakibi Lyon
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ın rakibi Fransa'nın Lyon takımı oldu.
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ın rakibi Fransa'nın Lyon takımı oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 13 Nisan, rövanşları 20 Nisan'da oynanacak. Beşiktaş'ın iki karşılaşma arasında referandumdan dolayı lig maçı yok. Final 24 Mayıs'ta Stockholm'de oynanacak.
Beşiktaş'ın eşleştiği Lyon, bir önceki turda İtalya'nın Roma takımını elemişti.
Lyon, Fransa Ligi'nde dördüncü sırada. Ligde gol krallığına oynayan Alexander Lacazette de Lyon'un en etkili ve en formda oyuncusu.
Eşleşmeler:
Anderlecht - Manchester United
Celta Vigo - Genk
Ajax - Schalke
Beşiktaş - Lyon
Kaynak: Al Jazeera
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