Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Beşiktaş'ın rakibi Yunanistan'ın Olympiakos takımı oldu.
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İlk maçlar 9 Mart, rövanşlar 16 Mart'ta oynanacak. Aynı ülkeden takımlar birbiriyle eşleşebilecek. Bu senenin finali ise Stockholm'de yapılacak.
Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos bir önceki turda Osmanlıspor'u elemişti. Osmanlıspor Yunanistan'da golsüz berabere kalmış, Ankara'da ilk yarıyı iyi oynamasına karşın ikinci yarıda yediği gollerle 3-0'lık skorla elenmişti.
Siyah beyazlılar ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Monchengladbach-Schalke, Genk-Gent ve Lyon-Roma eşleşmeleri de dikkat çekici.
Eşleşmeler:
Olympiakos - Beşiktaş
Celta Vigo - Krasnodar
Apoel - Anderlecht
Schalke - Monchengladbach
Lyon - Roma
Rostov - Manchester United
Olympiakos - Beşiktaş
Genk-Gent
Kopenhag - Ajax
Kaynak: Al Jazeera
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