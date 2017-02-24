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  3. Beşiktaş'ın UEFA maçları artık şifresiz!
Beşiktaş'ın UEFA maçları artık şifresiz!

Beşiktaş'ın UEFA maçları artık şifresiz!

Hapoel Beer Sheva'yı eleyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmıştı

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 yenerek rakibine toplamda 5-2'lik üstünlük sağlayarak adını son 16 takım arasına yazdıran Beşiktaş'ın maçları şifresiz yayınlanacak.

Beşiktaş'ın son 16 turunda 9 Mart ve 16 Mart'ta yapacağı maçlar TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Beşiktaş'ın son 32 turundaki maçları yayıncı kuruluşlar Tivibu ve TRT arasında paylaşılmış, Fenerbahçe'nin Krasnodar ile deplasmanda yaptığı ilk maç ve Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile yaptığı rövanş maçı şifresiz yayınlanmıştı.

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