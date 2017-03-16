Lefkoşa15 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
  • Kadınların ömrünü 14 yıl kısaltıyor
  • Zayıflamak için yerken iki kere düşünün
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Beşiktaş'ta Marcelo Olympiakos maçında yok
Beşiktaş'ta Marcelo Olympiakos maçında yok

Beşiktaş'ta Marcelo Olympiakos maçında yok

Marcelo'nun yerine Matej Mitrovic görev yapacak

A+A-

Beşiktaş'ta bu akşam oynayıp oynamayacağı merakla beklenen Marcelo'nun durumu belli oldu.

Kayserispor maçında sakatlandıktan sonra 2 gün tedavi olan ve dün akşam idmana çıkan Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes idmanı tamamlamasına rağmen bu sabah ağrılarının nüksetmesi üzerine kadrodan çıkartıldı.

Beşiktaş'ın Olympiakos ile bu akşam saat 21:00'de oynayacağı UEFA  Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanş karşılaşmasında Marcelo'nun yerine Matej Mitrovic görev yapacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.