Beşiktaş'ta Marcelo Olympiakos maçında yok
Marcelo'nun yerine Matej Mitrovic görev yapacak
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Beşiktaş'ta bu akşam oynayıp oynamayacağı merakla beklenen Marcelo'nun durumu belli oldu.
Kayserispor maçında sakatlandıktan sonra 2 gün tedavi olan ve dün akşam idmana çıkan Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes idmanı tamamlamasına rağmen bu sabah ağrılarının nüksetmesi üzerine kadrodan çıkartıldı.
Beşiktaş'ın Olympiakos ile bu akşam saat 21:00'de oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanş karşılaşmasında Marcelo'nun yerine Matej Mitrovic görev yapacak.
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