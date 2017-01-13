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Beşli Kıbrıs Konferansı’nın birinci oturumu tamamlandı

Beşli Kıbrıs Konferansı’nın birinci oturumu tamamlandı

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs zirvesinde güvenlik ve garantiler konusunun ele alındığı Beşli Kıbrıs Konferansı’nın birinci oturumu tamamlandı.

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İkinci oturumu 18 Ocak’ta gerçekleşecek Beşli Kıbrıs Konferansı'na kadar “Güvenlik ve Garantilerle” ilgili çalışma grupları çalışmalarını sürdürecek.
 
Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Rum tarafının dün sunduğu haritanın Kıbrıs Türk toplumu için kabul edilebilir bir harita olmadığını ilişkin bir mektup gönderdi.
 
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre’deki Kıbrıs zirvesine ilişkin yarın (cuma) bir açıklama yapacak.

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