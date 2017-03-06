Beşparmak Düşünce Grubu: "Enosis kararı görüşme sürecine atılan bomba"

Beşparmak Düşünce Grubu, Kıbrıs Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti’nin yıldönümünün okullarda anılması yönünde aldığı kararı değerlendirerek bunu “görüşme süreci ile olası federal çözümün temellerine atılan bir bomba” olarak tanımladı.

Beşparmak Düşünce Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Plebisit, resmen ve fiilen, Kıbrıs Türklerinin toplumsal varlığına kastetmiş bir hareketin şiddete yönelmesini fitilleyen unsurdur” denildi.

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gösterdiği tepki, kendisinin de bizzat vurguladığı gibi, hafif biledir” ifadelerine yer verilen açıklamada, Türk tarafının, bu konuda asla geri adım atmaması gerektiği kaydedildi.