Uğur İrtem

Çatalköy Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenleyeceği; Beşparmaklar Tiyatro Festivali, 5 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Çatalköy Belediyesi, düzenleyeceği festival ile ilgili bugün saat 12:00’de Acapulco Otel’de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, belediye meclis üyeleri ve sahneleyecekleri oyunlarla bu yılki festivale katkı koyacak tiyatroların temsilcileri katıldı.

Bu yıl 13 tiyatro grubunun katılacağı festivalde, toplam 16 oyun sahnelenecek.

Oyunlar, Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nde saat 20:00’de başlayacak ve tiyatro severler oyunları 5 TL karşılığında izleyebilecek.

FESTİVAL PROGRAMI

7’nci Beşparmaklar Tiyatro Festivali, 5 Mart’ta Konya Devlet Tiyatrosu’nun “Dördüncü Ay” adlı oyunuyla başlayacak. 7 Mart’ta Mağusa Kent Tiyatrosu; “Sara’yı evlendirmek”, 9 Mart’ta Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatroları; “Domuzun Kuyruğu”, 11 Mart’ta Mesarya Kültür Sanat Derneği; “Bir Aşk Bir Ömür”, 13 Mart’ta Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu; “Papaz Nikahı”, 15 Mart’ta KKTC Devlet Tiyatroları; “Tembel Fare Tini”, 17 Mart’ta Dördüncü Duvar; “Memleketin Halleri”, 19 Mart’ta Limbya Paravasi Tiyatrosu; “Plutos”, 21 Mart’ta Lefkoşa Belediye Tiyatrosu; “Soytarılar Okulu”, 23 Mart’ta GÜSAD; “Bir Buket Aşk”, 29 Mart’ta KKTC Devlet Tiyatroları; “Açık Denizde” ve 1-2 Nisan’da Çatalköy Belediye Tiyatro Su; “Yirmibir Onbeş Treni” adlı oyunu sahneleyecek.

HULUSİOĞLU “ÜLKE TİYATRO POLİTİKALARINA İVME KAZANDIRDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada, Beşparmaklar Tiyatro Festivali’ne Çatalköy Belediye Meclisi’nin aldığı karar sonucunda start verildiğini belirterek, gelinen aşamada bu yıl festivalin 7’ncisini düzenleyeceklerini kaydetti.

Belediyenin Çatalköy’de inşa ettiği tiyatro salonu, oluşturduğu tiyatro ekibi ve düzenlemekte olduğu tiyatro festivalleri ile yerel yönetimler yanında ülke tiyatro politikalarına ivme kazandırdığına inanç belirten Hulusioğlu, bundan mutluluk duymakta olduklarını söyledi.

Kent belediyeleri ile Devlet Tiyatrosu’nun ortaya koyacakları ciddi projelerle tiyatroları daha ileri taşıyabileceklerini belirten Hulusioğlu, tiyatroların ülkede hak ettiği yere gelmesi gerektiğini ifade etti.

Hulusioğlu, ülkede tiyatroların gelişebilmeleri için gerekli yasal düzenleme yapılmasını ve maddi imkanların artırılmasını sağlamak için ülkeyi yöneten siyasiler üzerinde baskı kurulması gerektiğini kaydetti.

ATİK “ÜLKEDE TİYATRO VE SALONLARIN GELİŞMESİNİ İSTİYORUZ”



Çatalköy Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik ise, bu yıl 7’ncisini düzenleyecekleri tiyatro festivalinin daha çocukluk çağında bulunduğunu belirterek, bunu doğru olarak değerlendirilebilmesi için ülkede nasıl bir toplum istendiğine bakılması gerektiğini söyledi.

“Nasıl bir toplum istediğimizi ortaya koyabilir isek nasıl çocuk yetiştirebileceğimizin kararlarını da doğru verebiliriz diye düşünüyorum” diyen Atik, bu çerçeveden bakıldığında; demokrasinin bir kültür olarak algılanması, gelişmesi ve süreç içerisinde çocuk, tiyatro ve salonların gelişmesini istediklerini ifade etti.

Atik, bu noktada Çatalköy Belediyesi’nin doğru yolda olduğunu da söyledi.

Festivale katılan tiyatroların temsilcileri de yaptıkları konuşmalarda festivalin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.