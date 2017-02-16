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Beşparmaklar’a kar yağdı

Beşparmaklar’a kar yağdı

Soğuyan havanın ardından bugün öğleden sonra Beparmaklar’a kar yağdı.

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Soğuyan havanın ardından bugün öğleden sonra Beparmaklar’a kar yağdı.

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesi etkisi altındaki bölgemizde, yer yer sağanak yağmur, dağlık kesimlerde de karla karışık yağmur ve kar yağışı beklentisini duyurmuştu.

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