BES'ten CAS'a destek: “İşçinin ekmeğine uzattığınız elleri geri çekin”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), hükümetin, Cyprus Airport Services (CAS) çalışanlarının örgütlenme özgürlüğüne engel olmak için ekmeklerini bir silah olarak kullandığını savundu ve bunu büyük bir endişe ile takip ettiklerini belirtti.

Hükümeti uyaran BES, “İşçilerin ekmeğine uzattığınız ellerinizi geri çekiniz ve CAS emekçilerinin yeniden görevlerinin başına dönmesini sağlayınız” açıklaması yaptı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, yazılı açıklamasında, baskı ve tehdidin kabul edilemez olduğunu da kaydetti.

Hükümetin son dönemlerde, sendikalara ve sendikalaşmaya karşı akıl almaz bir tavır içerisinde olduğunu savunan Yalınkaya, hükümete seslendi ve sorunlarını diyalog yoluyla çözmeyi tercih eden örgütler olduklarını kaydetti.

Yalınkaya, ancak iş sırf örgütlendikleri için emekçilerin işten çıkarılması noktasına gelirse, işte o zaman seslerini yükselteceklerini belirtti ve sokakta hakkını arayan emekçilere desteklerini aktif olarak vereceklerini kaydetti.