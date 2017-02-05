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Beton mikserine düşerek can verdi!

Beton mikserine düşerek can verdi!

Çayırova'da faaliyet gösteren bir şantiyenin merkez mikserinden beton mikserine düşmesi sonucu bir işçi feci şekilde can verdi.

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Çayırova'da akşam saatlerinde feci bir iş kazası meydana geldi. 

Çayırova köyünde faaliyet gösterin bir şantiyede merkez mikserinden beton mikserine işçi feci şekilde can verdi. Hayatını kaybeden işçinin kimlik tespiti için çalışmalar devam ederken konuyla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

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