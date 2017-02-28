Beyarmudu Geçiş Kapısı’nda bakım çalışmaları yapılacak

Beyarmudu’nda İngiliz üsleri kontrolündeki geçiş kapısının 4 Mart Cumartesi sabah 00.01 ile 05.00 saatleri arası bakım çalışmaları nedeniyle geçişlere kapatılacağını açıklandı.

İngiliz Üsleri’nden yapılan açıklamaya göre, SBA Gümrük Sorumlusu Andy Reed kapının en az kullanıldığı saatler içerisinde bakım çalışması yapılmasının uygun görüldüğünü belirtti.

Reed, bu zaman aralığının geçiş kapısını kullananlar için en az sıkıntının yaşanması için seçildiğini ifade etti.