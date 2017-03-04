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Beyarmudu geçiş kapısında bakım çalışması yapıldı

Beyarmudu geçiş kapısında bakım çalışması yapıldı

Beyarmudu’nda İngiliz üsleri kontrolündeki geçiş kapısında sabah 00.01 ile 05.00 saatleri arasında bakım çalışmaları yapıldı, kapı geçişlere kapatıldı.

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Beyarmudu’nda İngiliz üsleri kontrolündeki geçiş kapısında sabah 00.01 ile 05.00 saatleri arasında bakım çalışmaları yapıldı, kapı geçişlere kapatıldı.

İngiliz Üsleri’nden yapılan açıklamaya göre, SBA Gümrük Sorumlusu Andy Reed kapının en az kullanıldığı saatler içerisinde bakım çalışması yapılmasının uygun görüldüğünü belirtti.

Reed, bu zaman aralığının geçiş kapısını kullananlar için en az sıkıntının yaşanması için seçildiğini ifade etti.

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