Beyarmudu'nda kaçakçılık!
Güney Kıbrıs’tan 2 bin 218 kilo süt tozu, çikolata, krema satın alarak Beyarmudu’ndaki askeri bölgeden aracıyla geçiren 55 yaşındaki M.K. yakalandı.
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Güney Kıbrıs’tan 2 bin 218 kilo süt tozu, çikolata, krema satın alarak Beyarmudu’ndaki askeri bölgeden aracıyla geçiren 55 yaşındaki M.K. yakalandı.
Polis açıklamasına göre, sabah 06.00 sıralarında kaçak malları Kuzey’e geçiren zanlı, yaklaşık 3 saat sonra Demirhan’da yakalanarak tutuklandı.
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