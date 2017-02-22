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Beyarmudu'nda kaçakçılık!

Beyarmudu'nda kaçakçılık!

Güney Kıbrıs’tan 2 bin 218 kilo süt tozu, çikolata, krema satın alarak Beyarmudu’ndaki askeri bölgeden aracıyla geçiren 55 yaşındaki M.K. yakalandı.

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Güney Kıbrıs’tan 2 bin 218 kilo süt tozu, çikolata, krema satın alarak Beyarmudu’ndaki askeri bölgeden aracıyla  geçiren 55 yaşındaki M.K. yakalandı.

Polis açıklamasına göre, sabah 06.00 sıralarında kaçak malları Kuzey’e geçiren zanlı, yaklaşık 3 saat sonra Demirhan’da yakalanarak tutuklandı.

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