Lefkoşa13 °C
  • UptownPark
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti
Beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

Karşıyaka’da sakin Catherine Ann Jackson (K-64) ikametgahının yatak odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

A+A-

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (14.02.2017), saat 06.30 sıralarında, Karşıyaka’da sakin Catherine Ann Jackson (K-64) ikametgahının yatak odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bugün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde adı edilenin cesedi üzerinde yapılan otopsi neticesinde, ölüm sebebinin “beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor...

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.