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BGT, “Yasaklar”ı son kez sahneleyecek

BGT, “Yasaklar”ı son kez sahneleyecek

Baraka Gençlik Tiyatrosu (BGT), “Yasaklar” adlı oyunu cumartesi akşamı son kez sahneleyecek.

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Baraka Gençlik Tiyatrosu (BGT), “Yasaklar” adlı oyunu cumartesi akşamı son kez sahneleyecek.

Baraka’dan yapılan açıklamaya göre, Kandemir Konduk’un yazdığı ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun sahnelediği oyun, Kıbrıs’a uyarlanmış şekliyle 25 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de Arabahmet Kültürevi’nde sahnelenecek.

Girişin 5 TL olduğu oyunu, öğrencilere ücretsiz izleyebilecek.

Hem genç hem de yetişkinlerin hayatlarına yerleşmiş acı-tatlı yasakları komik bir dille ele aldığı belirtilen “Yasaklar” oyununa rezervasyon ve ayrıntılı bilgi için 05428888618 numaralı telefon aranabilecek.

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