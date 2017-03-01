Bıçağı Akacan'ın karnına saplamak istemiş

Nadire Bahadi

Girne’de iş insanı Bulut Akacan’a yönelik yapılan bıçaklı saldırıda Akacan’ın yakın korumaları Özer Ustaoğlu ile Hulusi Kalkan’ı bıçakla yaralayan Erkan Taşsöken’in 3 günlük tutukluluk süresi dün doldu.

Taşsöken ek tutululuk süresi talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç karşına çıkarıldı.

Polis olayda kullanılan bıçağa henüz ulaşamadı.

Mahkemede olay ile ilgili ifade sunan polis, iş insanı Bulut Akacan ile korumaları Özer Ustaoğlu ve Hulusi Kalkan aleyhinde de yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Mahkeme, olayda kullanılan bıçağın bulunması yönünde polisin başlattığı araştırmanın devam etmesi nedeni ile zanlı Erkan Taşsöken’in 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Bıçak hala bulunamadı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Erkan Taşsöken’in 24 Şubat tarihinde Girne İnönü Sokak’ta tasarrufundaki bıçağı önce Bulut Akacan’ın karın kısmına bir kez salladığını Akacan’ın geri çekilmesiyle yaralanmaktan kurtulduğunu anımsattı.

Zanlı Taşsöken’in olay esnasında Özer Ustaoğlu’nu boynundan ve sol bacağından, Hulusi Kalkan’ın ise sağ bacağından yaraladığını hatırlatan polis memuru, zanlının aynı gün tutuklandığını ancak olayda kullanılan bıçağın hala bulunamadığını belirtti.