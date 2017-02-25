Bıçaklı: “Çalışanları birbirine düşman etmeye çalışıyorlar”

Eniz Orakcıoğlu

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Yeni Bakış’a kamuda değişme kararı alınan mesai saatleri ile özel sektörün mesai saatlerini karşılaştırarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Çalışanları birbirine düşman etmeye çalışıyorlar”

Bıçaklı, yıllardır ülkemizde çalışanları “sen memursun, sen işçisin, sen devlette çalışıyorsun, sen özelde çalışıyorsun” diyerek 2’ye ve 3’e ayırdıklarını vurgulayarak, “Özellikle bir kısım siyasiler de bu durumdan siyasi rant elde ettiler. Bunu da kamu çalışanlarına özel iş göstererek, özel sektör çalışılanlarında kamudaki çalışanları göstererek, aslında çalışanların bir bütün olmasını engellemek için yapmaktadırlar. Bunun yanında özel sektör çalışanları ile kamu çalışanlarını birbirine düşman hale getirmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“Ortada ciddi bir dengesizlik ve haksızlık vardır”

Bu meselenin çalışanların sorunu olmadığını dile getiren Bıçaklı, “Bu meseleyi düzeltecek olan çalışanlar değil, ülkeyi yönettiğini iddia eden siyasilerdir. Örneğin geçen hafta Çalışma Bakanı özel sektör çalışanlarına bir soru sorarak onları kışkırtıyor. Bakan; ‘Siz hiç 3 buçukta paydos edip evinize gittiniz mi? Bakın kamu çalışanları böyle çalışır, düzeltmeye çalışırız ve buna inat ediyorlar ve direniyorlar’ diyor. Ortada ciddi bir dengesizlik ve haksızlık vardır. Ama bunu düzeltecek olan nenem değildir. Bu soruyu soran bakan düzeltecektir. Sayın bakanın görevi çalışma hayatındaki sıkıntıları çözmek için yasal düzenleme yapıp çalışma hayatını düzene sokmaktır. Buradan sizin aracılığınızla sayın bakana ve diğer yetkililere de çağrı yapıyorum, neden özel sektör çalışanlarının ve ülkedeki bütün çalışanların 3 buçukta paydos edeceği bir yasa çıkarmıyorsunuz?, ya da ülkeyi yönettiğini iddia eden siyasiler ülkedeki bütün çalışanların kamudaki gibi aynı saatte işe başlayıp, aynı saatte paydos etmeleri için niye yasal düzenleme yapmıyorlar?” dedi.

“Özel sektör çalışanları günde 10-12 saat çalıştırılıyor”

Özel sektörde sendikasız çalışanların günde 10-12 saat, asgari ücretin altında çalıştırıldığını belirten Bıçaklı, “Örneğin, 1 hafta önce beton mikserinin içine düşen ve parçalanan işçi bu iş kazasını Cumartesi gece 19,30’da geçirdi. O saat hafta sonu tatiliydi ve o hayatını kaybeden işçinin dinlenmesi gerekirdi. Peki, bu esnada çalışma bakanı neredeydi. Anlatmaya çalıştığım dengesizlik özel sektördedir ve özel sektördeki çalışma saatlerinin kamudaki gibi olması için yasal düzenleme yapılması şarttır. Özel sektör saatleri düzenleneceğine, kamuyu da özel sektöre uydurmaya çalışmak doğru değildir” diye konuştu.

“Maaşları da özel sektör maaşlarına denkleştirdiler”

Göç Yasası geçmeden önce Özel Sektör ve Kamu Çalışanları arasındaki ciddi maaş dengesizliği olduğunu vurgulayan Bıçaklı, “Özel sektörde çalışan insanların maaşlarını yukarı çekip kamu çalışanlarının dengesine getirmek gerekirken, kamu maaşlarını aşağıya çekerek özel sektördekilerinin maaşlarının dengine getirdiler. Ama ustalık bu değildir” şeklinde konuştu.

“2-3 ayda bir mesai değiştirilmemeli”

Bir ülkede her 2-3 ayda bir mesai saati değiştirilmesinin doğru olmadığını söyleyen Bıçaklı, “İnsanların bir yaşam bicimi ve düzeni vardır. Devletler, kendi ülkesinin koşullarına göre kamuda ve özelde mesai saatlerini ayarlar, insanlarda mesai saatlerine göre yaşam biçimini düzenler. Ama bizde maalesef özel sektördeki işçiler haftada 70-80 saat çalıştırılmaktadır, fazla emek satmaktadırlar ama fazla mesai bile almıyorlar. Bunlar denetlemeleri için çağrıda bulunuyoruz, ama Sayın Bakan bu çağrı üzerine, ‘biz özel sektördeki iş yerlerini, denetlemeye kalkarsak bütün iş yerlerini, kapatmamız gerekir’ diyor” dedi.

“Suçlu vatandaştır”

Ülkeyi yöneten siyasilere çok fazla suç bulmadığını söyleyen Bıçaklı, “Burada suçlu olan vatandaşlarımızdır, çünkü yıllardır bu mevkilere bu siyasileri getiren halkın kendisidir. Pazar günü oy veririz, pazartesi başa getirdiklerimizden dolayı şikâyet ederiz” diye konuştu.