Bıçaklı: “CAS çalışanlarına toplu sözleşme hakkı verilmelidir”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, hükümetin bir an önce işten çıkarılan CAS işçilerini geri alması, Toplu İş sözleşmesi yapma haklarını iade etmesi ve eylem yapan çalışanları huzura kavuşturması gerektiğini kaydetti.

Bıçaklı, yazılı açıklamasında, çalışanların, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’na uygun olarak sendikaları vasıtasıyla işverenleriyle Toplu İş Sözleşme yapma hakları olduğuna işaret ederek, bu hakkını kullanmak isteyen çalışanların işlerine son verilmesinin kabul edilebilir bir konu olmadığını vurguladı.

Arslan Bıçaklı, Türk-Sen olarak, işçilerin böyle bir talepte bulunduğu için işlerine son verilmesini ve işsiz kalmalarını kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.