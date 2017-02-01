Bilet parası ödememek için Kaplanların yuvasına dalınca...

Çin'in doğusundaki Zhejiang bölgesindeki bir hayvanat bahçesine bilet ücretini ödememek için çitlerden tırmanarak giren kişi kaplanların saldırısına uğradı.

28 Ocak'ta meydana gelen olayda kaplanların saldırsına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri soyismi Zhang olarak açıklanan kişiye saldıran kaplanlardan birini vurarak öldürdü.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Zhang hayvanat bahçesine iki çocuğu, eşi, bir arkadaşı ve onun eşi ile birlikte gitti. Kadınlar ve çocuklar bilet alıp hayvanat bahçesine girerken Zhang ve arkadaşı ücret ödememek için çitlerden atlayarak giriş yapmayı seçti.

Olay anını gösteren videoda, Zhang'ın çitlerden hayvanat bahçesine giriş yaptığı anda kaplanların saldırısına uğradığı görülüyor.

Yaklaşık bir saat boyunca hayvanat bahçesinden çıkartılamayan Zhang, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayvan hakları örgütü PETA, olayın ardından bir açıklama yaparak kaplanların hayvanat bahçelerinde tutulmalarının yarattığı problemlere tekrar dikkat çekti.

Kaynak: The Telegraph