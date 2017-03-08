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  3. Bilgi Üniversitesi'nde stand açan kadınlara tekbirli saldırı
Bilgi Üniversitesi'nde stand açan kadınlara tekbirli saldırı

Bilgi Üniversitesi'nde stand açan kadınlara tekbirli saldırı

Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde yaklaşık 20-30 kişilik bir grup 8 Mart standı açan kadın öğrencilere tekbir getirerek saldırdı. Saldırıda yaralananların olduğu öğrenildi.

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Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için açtıkları standa okul dışından gelen 20 kişilik bir grup saldırdı.

Üniversitenin Santral Kampusü'ne turnikelerden atlayarak giren grubun standa ve standda bulunan kadın öğrencilere saldırdıklarını söyleyen görgü tanıkları, grupta maskeli bir kişinin bıçak taşıdığını belirtti.

Öğrenciler, saldırganların tekbir getirdiğini belirtirken güvenlik görevlilerinin de yetersiz kaldığını savundu.

​​Bir görgü tanığı, saldırganların turnikelerden atlamadan önce bir güvenlik görevlisine arkadan yumruk attığını söylerken 8 Mart standında öğrencileri kayda alan güvenlik görevlilerinin saldırganlara müdahalede yetersiz kaldığını vurgulandı.

Saldırganların bir kısmının güvenlik görevlilerince yakalandığı öne sürülürken akıbetleri hakkında kesin bir bilgi verilmedi.

Bir kadın öğrencinin kaşının patladığı ve hastanede tedavi gördüğü de belirtiliyor.

Saldırının ardından öğrenciler sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep ederken,özel güvenlik görevlilerine de tepki gösterildi.

​Saldırı sonrası polis okula TOMA gönderdi.

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