“Bilimsel Sağlık”da Lenfödem konusu ele alındı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Bilimsel Sağlık” adlı televizyon programına bu hafta DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Ferdiye Zabit konuk oldu. DAÜ TV yapımcılığında çekimleri gerçekleştirilen programda “Lenfödem” konusu ele alındı.

Prof. Dr. Mehtap Malkoç, kanserin gerek dünyada gerekse ülkemizde çok hızlı bir şekilde arttığını, ismiyle insanları korkuttuğunu dile getirdiği açılış konuşmasında, kanserin tedavisinin mümkün olduğunu, tedaviden elde edilen geri kazanımların yanında bazı olumsuzlukların da ortaya çıkabileceğini ifade etti. Özellikle meme kanseri sonrası sıklıkla meydana gelen lenfödem rahatsızlığı konusunda bilgiler vermek istediklerini bildiren Prof. Dr. Malkoç, bu konu üzerinde çalışmalar yapan yüksek lisans öğrencisi Ferdiye Zabit’i programına davet etti.

Meme kanseri üzerinde DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde yüksek lisans çalışmalarının yanı sıra geçtiğimiz aylarda, Türkiye’de lenfödem üzerinde eğitim alıp sertifika almaya hak kazanan Ferdiye Zabit, programda hastalık hakkında önemli bilgiler paylaştı. Zabit, “Lenfödem, kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Kanser sonrası lenf modüllerinin çıkarılmasına bağlı olarak gelişebilir. Bunun yanında doğuştan itibaren primer lenfödemler de gelişebilir. Lenfödem, lenf sistemindeki herhangi bir problemden kaynaklı olarak su ve proteinden oluşan sıvının boşluklarda birikmesi sonucunda ödeme neden olmasıdır.” açıklamasında bulundu.

Zabit, lenfödem rahatsızlığı kapsamında; kolda şişme, ısı artışı, renk değişikliği, ödem fazla ise mantar oluşumu, yaralanmalar, uyuşukluk, ağrı ve eklem hareketi kısıtlığı gibi bulgular bulunduğunu dile getirdi. Dört evresi bulunan lenfödemin, en popüler tedavi yaklaşımının günümüzde, kompleks boşaltıcı fizyoterapi olduğunu açıklayan Zabit, “Lenf sistemini manuel olarak uyardığımız bir masajımız bulunmaktadır. Böylece sıvının geriye direni olmasını sağlıyoruz. Buna ilaveten, masajın etkisini devam ettirmek için kompresyon bandajları ve kompresyon giysileri ile uygulama ve cilt bakımı yapıyoruz.” açıklamasında bulundu. Zabit, lenfödem hastalarına ayrıca bir fizyoterapist yardımıyla egzersiz programı verildiğini de belirtti. Zabit, özellikle meme kanseri sonrası ortaya çıkabilen lenfödem rahatsızlığını tedavi edebilmenin yanı sıra, koruyucu önlemler de alınabildiğini dile getirdi.

Bilimsel Sağlık programının söz konusu bölümü 12 Mart 2017 Pazar günü 19:00-19:45 saatleri arasında, tekrarı ise 17 Mart 2017 Cuma günü 19:40-20:25 saatleri arasında BRT 2 kanalında yayınlanacaktır.