“Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı” konusunda seminer verildi

Gençlik Dairesi tarafından bu yıl “Digital Diyet” adında gerçekleşecek Kantara Kış kampında görev alacak lider ve eğitim şeflerine; “bilinçli ve güvenli internet kullanımı” konusunda seminer verildi.

Gençlik Dairesi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, semineri, Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ ve Uzman Psikolog Fezile Olkanlı verdi.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, seminerin başında yaptığı konuşmada, bu yıl farklı bir uygulamaya gittiklerini belirterek, çağın bağımlılığı olan telefon, tablet ve bilgisayar oyunları ile güvenli internet kullanımına dikkat çekmek istediklerini vurguladı.

Gençlerin söz konusu tehlikeyle büyüdüklerine dikkat çeken Eroğlu, toplum olarak bu konuda bilinçlenmek gerektiği konusuna dikkat çekti.

Toplumun; arkadaşlık, değer yargıları, sosyalleşmeden uzaklaşarak sanal ortamlarda hayatlarını yeniden dizayn etmekte olduğunu belirten Eroğlu, farkındalık yaratmak adına ‘digital diyet kampı’na başvurduklarını kaydetti.

Gönüllü lider ve eğitim şeflerine teşekkür eden Eroğlu, kamplarda yetişen gençlerin şimdilerde lider ve eğitim şefliği yaptığı ve bunun gurur verici olduğunu belirtti.

Seminerin lider ve eğitim şeflerine katkı sağlayacağını ifade eden Eroğlu, ‘digital diyet’ konusunun kampta gençlerle de işleneceğini söyledi.

Eroğlu, kampın gerçekleşmesine katkı koyan daire personeli, lider ve eğitim şeflerine teşekkür ederek, başarılı bir kamp dönemi geçirilmesini diledi.