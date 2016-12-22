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Binlerce şişe alkollü içki çaldılar

Binlerce şişe alkollü içki çaldılar

Baf’a bağlı Hloraka’daki bir süpermarkette çalışan 3 Romanyalının, 2014-2016 yılları arasında, çalıştıkları süpermarketten 5 bin 500 şişe “Zivania” içkisi çaldıkları belirtildi.

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Baf’a bağlı Hloraka’daki bir süpermarkette çalışan 3 Romanyalının, 2014-2016 yılları arasında, çalıştıkları süpermarketten 5 bin 500 şişe  “Zivania”  içkisi çaldıkları belirtildi.

Simerini gazetesi ve diğer gazeteler, Baf Kaza Mahkemesi’nin üç zanlı hakkında iki gün tutukluluk emri verdiğini yazdı.

Habere göre çalınan içkilerin toplam maliyeti 18 bin 73 Euro.

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