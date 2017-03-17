Bir anlık öfke

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da 8 Mart 2017 tarihinde, trafik tartışması yüzünden çıkan kavgada bir kişinin sol dizinde kırık oluştu.

Mesele ile ilgili önceki gün Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim olan zanlı Besim Özoğlu, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, zanlının 8 Mart 2017 tarihinde, Gazimağusa’da, “Zabitler” isimli pertol istasyonu önünde, trafik yüzünden tartıştığı Şahin Yaman isimli şahsa, elleri ve ayakları ile vurarak ciddi şekilde darp ettiğini ve sol diz kemiğinin kırılarak vahim zarara uğramasına neden olduğunu söyledi.

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren Yıldırım, mahkemenin uygun göreceği teminat şartları ile zanlının serbest bırakılmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin, lehinde 30 bin TL’lik

kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.