Bir can daha yitip gitti

Suna Erden

Ülkenin kanayan yarası olan trafik kazaları bu kez 30 yaşındaki Cem Yılmaz’ı hayattan koparıp aldı

Trafik kazaları ardı ardına can almaya devam ederken önceki gece Girne’de meydana gelen kazada 30 yaşındaki Cem Yılmaz yaşamını yitirdi. Lapta bölgesinde gerçekleşen kazada 45 yaşındaki Mehmet Aydın, 20 yaşındaki Sabri Korkmaz ve 23 yaşındaki İlhan Büyükertaç yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar yapılan tedavilerinin ardından kontrol altına alındı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İki aracın çarpışması sonucu yaşanan kaza gece saat 01.30 sıralarında gerçekleşti. Kaza, Mehmet Aydın’ın yönetimindeki KH 443 plakalı salon araçla Girne istikametine dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelmekte olan Cem Yılmaz yönetimindeki JP 422 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu yaşandı. Kaza sonucu JP 422 plakalı araç sürücüsü Cem Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

YARALILAR KONTROL ALTINDA

JP 422 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sabri Korkmaz ve İlhan Büyükertaç ile KH 443 plakalı araç sürücüsü Mehmet Aydın ise yaralandı. Yaralılar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yapılan tedavilerinin ardından, Mehmet Aydın Cerrahi Servisinde, Sabri Korkmaz ve İlhan Büyükertaç ise Acil Servis’te kontrol altına alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Feci kazada yaşamını yitiren Cem Yılmaz’ın Karşıyakalı olduğu, bir bar da garson olarak çalıştığı öğrenilirken, genç yaşta hayata veda eden Yılmaz bugün Karşıya’da toprağa verilecek.