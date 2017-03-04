'Bir damla su'ya hasret bırakıldılar

Hakan Yıldırım – Çiğdem Aydın

Rumlar tarafından katliama uğrayan Atlılar – Muratağa köyleri, susuzluktan adeta kıvranıyor. Türkiye’den gelen milyonlarca metreküp su denize akıtılırken, Atlılar-Muratağa köylülerinin “bir damla su” çağrılarına kimse yanıt vermiyor.

Köylülere göre seslerini ne duyan var, ne de onları gören. Onların ifadesine göre köy nüfusunun düşük olması, ülkeyi yönetenlerin dikkatini çekmiyor. Türkiye’den gelen suyun ilk zamanlarda köye geldiğini söyleyen vatandaş, son 2 aydır ise köye su gelmediğini iddia ediyor. Diyalog’a konuşan köy halkı susuzluktan bezdiklerini söyledi.

Muratoğlu: Her gün su taşıyoruz

Köy sakinlerinden Hasan Muratoğlu 2 aydır sularının olmadığını belirterek, suyun kesilme nedenini merak ettiğini söyledi.

Muratoğlu şöyle dedi: “İki aydır suyumuz yok, çünkü suyu ağıllara çevirmişler. Atlılar köyüne su gelmiyor. Su ihtiyacını kuyulardan getirdiğimiz suyla karşılıyoruz. Sağlıklı mı onu da bilmiyoruz. Vaktin varsa hergün su taşı. Devletten isteğimiz bir hal çaresini bulmasıdır. Hayvancılara neden verdiğini, bizim suyumuzu neden kestiğini bilmiyoruz. Yetkililer sadece oy zamanı görüyor bizi. Törenlerde görüyoruz sadece.”

Ahmet Muratoğlu da boruların patladığını kendilerine gerekçe gösterdiklerini ve çekilen sıkıntının bu yüzden kaynaklandığını ifade etti.

“Kuyu sularını kullanıyoruz”

Ev işleri ile uğraşan Fatma Muratoğlu ise şöyle konuştu: “Bahçe kuyularından aldığımız su ile haftada bir çamaşır yıkıyoruz. Bulaşıkları ayırıyoruz. Suyu idareli kullanıyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Büyüklerimiz el atarsa sorun çözülür. El atmazsa susuz kalmaya devam ederiz. Evimizde suyu getiren hasta olsa su gelmeyecek ve susuz kalacağız. Siyasilerimizden isteğimiz, bize su getirsinler.”

“Şehitliğe ilgi az”

Atlılar’daki bir başka sıkıntı da şehitlik. Şehitliğin içerisinde budama yapılmış ancak hala daha budanan dallar yerinden kaldırılmamış. Şehitlerimize sahip çıkılmıyor diyen vatandaş da bir an önce gereken saygının şehitlere gösterilmesini istiyor. Şehitliğe ilginin az olduğunu savunan vatandaş, yetkililere çağrı yaparak, durumun bir an önce düzeltilmesini istiyor.

Karabardak: Hiç değerimiz yok bu ülkede

Muratağa köyü muhtarı Olsan Karabardak da, 160 gündür suyun akmadığını söyledi. Karabardak şöyle dedi: “Akova köyünden bizim köye gelen hatlarda hem patlak hem tıkanıklık var köylerimizin deposuna su gelmez. Yeniboğaziçi Belediyesi 3 kilometrelik boru hattının değişmesi gerektiğini söyledi. Fakat onun için de bütçeleri yokmuş su dairesi çalışma başlatıldı diyor ama sonuç köyler susuz. Bu mesleyi halletmek için o kadar çok yer aradım ki bu ay neredeyse 700 TL telefon faturası ödedim. Atlılar ve Muratağa susuz burada 150 kişiye yakın nüfusumuz var hiçbir evde su yoktur. Şu anda Belediye sadece 300-500 tane inek için köye su getirir ama insanlara yok. İnek kadar değerimiz yok. Yazıklar olsun.

“Biz insan değil miyiz?”

Afet Yağlı isimli vatandaş da “Aylardır köyde su yok. Susuzluktan banyo yapmaya korkar olduk. Bu köyün içinde devlet yok mu yani? Biz bu günler için mi uğraştık hayatımız boyunca. Biz insan değil miyiz ? Biz bu ülkede yaşamıyor muyuz? Yazıklar olsun” dedi.