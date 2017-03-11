Bir feci kaza daha!
Kaymaklı çemberinden Dumlupınar’a doğru seyreden Sultan Metreimov, yol kenarındaki kaldırıma çarparak ağır yaralandı
Onur Ulağ
Lefkoşa’da sabaha karşı 00.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 38 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Sultan Metreimov adlı motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Metreimov’un PB 491 plakalı motoruyla Küçük Kaymaklı’daki Özker Özgür Caddesi’nde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Yol üzerinde bulunan Jumbo adlı mağazanın önüne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 38 yaşındaki Metreimov, yolun solunda bulunan kaldırıma çarptı. Kafasında kasket olmasına rağmen kanlar içinde kalan Metreimov’un, gövdesini yolun solunda bulunan kaldırıma çarptığı öğrenildi. Ağır yaralanan Sultan Metreimov, olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Sultan Metreimov’un, beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Ağır yaralanan Metreimov, hastaneye kaldırıldıktan sonra hemen ameliyata alındı.
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