Bir günde 23 dava 41 sanık!

Devrim Demir

Girne Ağır Ceza Mahkemesi dün en yoğun günlerden birini yaşadı. Ülkede artan suçlar mahkeme raporlarında ürkütücü boyuta ulaştı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün 41 kişinin davası görüşüldü.

41 kişinin 29’u cezaevinden 2 ayrı araç ile getirilirken, 12 kişi ise tutuksuz yargılananlar.

Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Yargıç Murat Soytaç ve Yargıç Seran Bensen’in oluşturulduğu heyetin dünkü mesaisi oldukça yoğun geçti.

Görüşülen 23 davanın sadece 10’nu uyuşturucu suçu göze çarparken, ikinci sırada adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama takip etti.

23 dava 41 sanık

Girne Ağır Ceza Mahkeme heyeti dün oturumunu 41 sanık ile açtı. Sanıkların 29’u cezaevinden hükümsüz tutuklu olarak mahkemeye götürülürken, 12’si tutuksuz yargılanan sanıklardan oluştu.

Görüşülen 23 davanın 10 tanesini uyuşturucu suçları oluşturduğu göz çarparken, 3 dava vahim zarar, 2 dava adam öldürmeye teşebbüs, 1 dava ağır yaralama, 1 dava soyguna teşebbüs, 2 dava sirkat, 2 dava dükkân açma, 1 dava ev açma ve 1 davada da izinsiz tabanca tasarrufu suçundan oluşuyor.