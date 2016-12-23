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Bir güzel haber de Ersoy İnce'den

Bir güzel haber de Ersoy İnce'den

Bundan bir süre önce beyin kanaması geçiren Mağusa'nın tanınmış simalarından Ersoy İnce'nin tedavisine Gazimağusa Devlet Hastanesinde devam ediliyor.

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Bundan bir süre önce beyin kanaması geçiren Mağusa'nın tanınmış simalarından Ersoy İnce'nin tedavisine Gazimağusa Devlet Hastanesinde devam ediliyor.

Kıbrıs Time'ın haberine göre, Gazeteci Levent Özadam bu sabah Ersoy İnce'yi hastanede ziyaret ederek bir süre görüştü, hastane Başhekimi Dr. Hasal Topal'dan bilgi aldı.

Topal, Ersoy İnce'nin geldiği günden itibaren karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının hızla düzelmeye başladığını, fizik tedavi ile de hareket kabiliyetinin gözle görülür şekilde arttığını söyledi.

Ersoy İnce de hastanede kendine gösterilen ilgiden memnun olduğunu başta yanından ayrılmayan eşi Soley İnce ve tüm hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.

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