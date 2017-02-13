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Bir haftada 56 kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Bir haftada 56 kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son bir hafta içerisinde  56 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son bir hafta içerisinde  56 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 6-12 Şubat tarihlerini kapsayan  haftalık trafik raporuna göre,  56 kazadan 40’ı sadece hasarla sonuçlanırken, 297 bin 500 TL maddi hasar oluştu.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (15), kavşakta durmamak (13), yakın takip (10), dikkatsiz sürüş yapmak (9) ve diğer etkenler (9)  olarak sıralandı.

Kaza sayısında 22 ile ilk sırayı Lefkoşa alırken bunu 16 ile Girne, 8 ile Gazimağusa, 6 ile Güzelyurt ve 4 ile İskele izledi.

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