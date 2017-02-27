Bir haftada 61 trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı

KKTC geneli 20-26 Şubat tarihleri arasında toplam 61 trafik kazası meydana geldi.

Polis basın bültenine göre, 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazaların 16’sı süratli araç kullanma, 16’sı kavşakta durmama, 14’ü yakın takip, 9’u dikkatsiz sürüş ve 6’sı da diğer etkenler nedeniyle gerçekleşti.

Toplam 410 bin 450 TL’lik hasarın oluştuğu kazaların bölgelere dağılımı ise Lefkoşa’da 28, Gazimağusa’da 13, Girne’de 13, Güzelyurt’ta 5 ve İskele’de 2 oldu.