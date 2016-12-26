Bir haftada 672 sürücüye ceza!

KKTC’de 19-25 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde polis ekipleri toplam 6 bin 188 araç sürücüsünü kontrol etti.

Yapılan kontrollerde toplam 672 araç sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem başlatılan araç sürücülerinin 116’sı süratli araç kullanma, 8’i tehlikeli sürüş, 31’i dikkatsiz sürüş, 51’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 18’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 33’ü alkollü araç kullanma, 106’sı seyir halinde cep telefonu ile konuşma, 75’i trafik levha ve işaretlerine uymama, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 16’sı muayenesiz araç kullanma, 16’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma ve geriye kalanlar da diğer suçlardan rapor edildi.