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Bir haftada 68 trafik kazası, 22 yaralı!

Bir haftada 68 trafik kazası, 22 yaralı!

KKTC’de 19-25 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde toplam 68 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 22 kişi yaralandı.

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KKTC’de 19-25 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde toplam 68 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 22 kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, kazalardan 17’si süratli araç kullanma, 15’i kavşakta durmama, 14’ü dikkatsiz sürüş, 12’si yakın takip ve 10’u da diğer etkenlerden meydana geldi.

Yaklaşık 367 bin 500 TL’lik hasarın oluştuğu kazaların 36’sı Lefkoşa, 16’si Gazimağusa, 10’u Girne ve 3’ü de Güzelyurt ile İskele’de oldu.

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