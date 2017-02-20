Bir haftada rekor trafik cezası!

13-19 Şubat döneminde polis trafik kontrollerinde 896 trafik suçu tespit etti.

Polis açıklamasına göre bir haftalık sürede 6 bin 780 sürücü kontrol edildi, 278 sürücü seyir halinde cep telefonu ile konuşma suçundan rapor edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 896’sı ile ilgili işlem yapıldı. Sürücülerin 278’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 219’u süratli araç kullanmak, 86’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 39’u seyrüsefer ruhsatsız, 18’i alkollü araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı sürüş ehliyetsiz, 14’ü muayenesiz, 8’i sigortasız veya kapsamı dışında, 6’sı “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak 1’i emniyet kemersiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 178’i de diğer trafik suçlarından ceza aldı.