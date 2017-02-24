Bir iş kazası daha!

Suna Erden

Girne’de bir gün arayla yaşanan iş kazalarında iki kişi yaralanırken, birinin hayati tehlikesi devam ediyor

Girne’de iki gün de iki iş kazası yaşandı. Önceki gün Ozanköy’de güneş enerjisi sistemi kurulumu yaparken merdivenden düşüp ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Yuri Kumish’in ardından dün de Girne-Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin bahçe düzenlemesinde çalışan 49 yaşındaki Fahrettin Kara düşme sonucu yaralandı.

BELİ KIRILDI

İş kazası saat 10.30 sıralarında yaşanırken, otelin bahçesinde asma yaprağı budayan Fahrettin Kara dengesini kaybederek merdivenden beton zemine çakıldı. Önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Kara ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Kara’nın hayati tehlikesinin olmadığı ancak belinin kırıldığı öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Öte yandan önceki gün saat 15.00 sıralarında gerçekleşen iş kazasında ise bir eve güneş enerjisi sistemi kurulumu yapmak için merdiven üzerinde çalışan Yuri Kumish,4 metre yükseklikten beton zemine düşüp ağır yaralanmıştı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yoğun bakımda olan Kumish’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.