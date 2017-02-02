Bir kez kasığından bıçaklamış

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da alacak verecek meselesi yüzünden 39 yaşındaki taksi şoförü Osman Yıldırım’ı kasığından ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan “Zaza” lakaplı zanlı Ali Hıdır Torun, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Ağır yaralama” suçlamasıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Torun tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Atar ve toplar damarını keserek ağır yaraladı...

Meselenin tahkikat memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlı Ali Hıdır Torun’un 23 Ocak tarihinde saat 23:30’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “Kokoreççim” isimli büfenin önünde alacak verecek meselesi yüzünden, bulunamayan kesici veya delici bir aleti Osman Yıldırım’ın sol kasık kısmına 1 kez sokmak suretiyle atar ve toplar damarını keserek ağır yaraladığını açıkladı. Zanlı aleyhine başlatılan tahkikat kapsamında zanlı Torun’un evi ve iş yerinin arandığını belirten Çangaroğlu, suç aletini bulamadıklarını söyledi. Çangaroğlu, zanlının olay gecesi kullandığı kiralık araç içerisinde kan lekeleri bulunmasından dolayı konu aracın emare alındığını ve ayrıca zanlının olay gecesi giymekte olduğu kıyafetlerin de emare alındığını belirterek, emarelerin incelenmeye gönderildiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlı Torun’un tahkikata etki etme olasılığının bulunmadığını belirten Çangaroğlu, KKTC’de çalışma izni ile bulunan ve KKTC vatandaşı bir kişiyle evli olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Ali Hıdır Torun’un kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilerek KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 6 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.