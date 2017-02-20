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  3. Bir milyonu aşkın penguen Arjantin sahillerine akın etti

Bir milyonu aşkın penguen Arjantin sahillerine akın etti

Arjantin'in Punta Tombo yarımadasına bu yıl yumurtlama döneminde 1 milyondan fazla penguen geldi. Rekor seviyedeki penguen sayısı adeta görsel bir şölen yaşattı.

Arjantin'in güneydoğusundaki Punta Tombo yarımadası, muhteşem bir doğa olayına sahne oldu. Yarımadaya 1 milyonu aşkın Macellan pengueni geldi.

​AP’ye göre, her yıl on binlerce turistin penguenleri görüntülemek için geldiği yarımada için bu sayı bir rekor niteliğinde.

​Kıyıları yakınlarındaki sardalya ve ançuez yoğunluğu nedeniyle Punta Tombo yarımadası yumurtalama sezonu olan penguenler için tercih sebebi.

​Boyları 45 santimetreyi, ağırlıkları da 4 kilogramı bulan Macellan penguenlerinin göğüslerinde büyük bir beyaz bölüm ve yüzlerinde de pembe bir bölüm bulunuyor.

​Nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında olmasalar da her yıl çok sayıda Macellan pengueni balık ağlarına takılarak hayatını kaybediyor. Arjantin Doğal Yaşamı Koruma Derneği’ne göre 1990’lı yılların ortalarına kadar her yıl 40 bin kadar penguen ölüyordu. Ancak artık bu sayı 2 bine kadar düştü.

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