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  3. “Bir Nefesten…Bin Nefese” vitray sergisi 1 Mart’ta açılacak
“Bir Nefesten…Bin Nefese” vitray sergisi 1 Mart’ta açılacak

“Bir Nefesten…Bin Nefese” vitray sergisi 1 Mart’ta açılacak

Vitray Sanatçısı Türkan Navruz’un “Bir Nefesten…Bin Nefese” Vitray Sergisi 1 Mart Çarşamba günü saat 18.30’da DAÜ Kampusu Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda açılacak.

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Vitray Sanatçısı Türkan Navruz’un “Bir Nefesten…Bin Nefese” Vitray Sergisi 1 Mart Çarşamba günü saat 18.30’da DAÜ Kampusu Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda açılacak.

Sergi 1-8 Mart tarihleri arasında gezilebilecek.

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